ذكر عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، الفارق بين نظام التعويض الذي كان معمولًا به في السابق، ومنظومة الخصم المباشر التي بدأ تطبيقها مطلع أغسطس الجاري.



وقال خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا »، المذاع عبر قناة « إكسترا نيوز »، مساء السبت، إن النظام السابق، اعتمد على استيراد هيئة السلع التموينية للقمح، وتوفيره للمطاحن المسئولة عن تحويله لدقيق، وتسليمه للمخابز لتصنيع رغيف الخبز، وتقديمه للمواطنين يوميًا.



وأضاف أن النظام القديم والذي استمر لأكثر من 10 سنوات، أتاح للمواطن الحصول على 5 أرغفة يوميًا بسعر 20 قرشًا للواحد.



ورأى أن تطبيق منظومة الخصم المباشر، يُعتبر دلالة على بدء التحول للدعم النقدي، والذي يحتاج العديد من التجهيزات، لارتباطها بتحرير صناعة الخبز، مع توفير ضمانات حصول المواطن على حصّته من الأرغفة.



ولفت إلى اتجاه الدولة قبل تطبيق نظام الخصم المباشر، إلى فصل مالية مختلف جهات هذه المنظومة، سواء هيئة السلع التموينية أو المطاحن أو المخابز، لتنتهي الدورة بعملية إنتاج الخبز وبيعه للمواطنين يوميًا، وتبدأ مجددًا في اليوم التالي.



