قال أحمد كمال، متحدث وزارة التموين، إن تعميم منظومة الخصم المباشر على مستوى الجمهورية، جاء بعد تطبيقها تجريبًا لمدة عام في محافظة بورسعيد، بهدف حوكمة فاتورة الدعم السلعي ماليًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن منظومة الخصم المباشر تهدف لإعادة تنظيم دورة القمح والدقيق التموني، من خلال شراء المطاحن للقمح من هيئة السلع التموينية، قبل بيعه للمخابز في صورة دقيق، معلقًا:«هنا هيكون في دفع مقابل الاستلام».



ولفت إلى استقرار وانتظام العمل في منظومة صرف الخبز بجميع المحافظات، في أول أيام تطبيق منظومة الخصم المباشر، والتي تضم ما يتجاوز الـ160 مطحنًا موزعين بين القطاعين الخاص والعام.



وتابع أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤثر على الدعم المقدم للمواطن، والذي سيحصل يوميًا على 5 أرغفة، بوزن 90 جرامًا وسعر 20 قرشًا للواحد.



ونوّه إلى تشكيل غرفة عمليات اليوم، داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعضوية غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز، بهدف تذليل العقبات بين المطاحن والمخابز، والتي لم تؤثر على صرف حصص المواطنين.



وتطرق إلى الأدوات الرقابية الجديدة المستحدثة في ظل المنظومة الجديدة، موضحًا أن الدفع المُسبق لسعر الدقيق للهيئة العامة للسلع التموينة، سيؤدي لانتظام عملية الإنتاج ومنع تسريب الدقيق، نتيجة لشرائه بالأسعار الحرة.



وذكر أن تطبيق المنظومة الجديدة سيُعزز الجودة والتنافسية، لضمان بيع جميع الخبز المنتج، نظرًا لأن هيئة السلع التموينية ستُسدد قيمة الخبز المباع مع خصم الـ20 قرشًا التي يدفعها المواطن.



وأشار إلى الهدف من الدورة المالية الجديدة، هو إحكام الرقابة على جميع حلقات التداول بهذا الملف، مضيفًا أن الوزارة حددت سعر بيع القمح للمطاحن بنحو 17 ألف جنيه للطن، و19 ألفًا لبيع الدقيق للمخابز.



