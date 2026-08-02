لقي 3 شباب في العقد الثالث من العمر مصرعهم غرقًا أثناء السباحة في مياه البحر بشاطئ قرية سيدي حنيش، التابعة لمدينة مرسى مطروح.

واستقبل مستشفى مرسى مطروح العام جثماني كل من يحيى مفتاح، 21 عامًا، وعبد الله ربيع، 20 عامًا، والمقيمين بعزبة محمد يوسف التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب تعرضهما للغرق بشاطئ قرية سيدي حنيش، شرق مدينة مرسى مطروح.

فيما تواصل فرق الإنقاذ، بمشاركة غواصين متطوعين من أهالي المنطقة، جهودها لانتشال جثمان الضحية الثالثة، الشاب محمد عبد التواب، 20 عامًا، في محيط موقع الغرق.

وجرى التحفظ على جثماني الضحيتين تحت تصرف مفتش الصحة، وتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.