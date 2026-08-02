إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بمركز بئر العبد بشمال سيناء

أُصيب 5 أشخاص، مساء السبت، في مشاجرة وقعت بقرية قاطية، بجوار مدرسة الزراعة، التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات الطبية والأمنية بشمال سيناء بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة «أ. ع. م. س»، 44 عامًا، بجرح قطعي في الجبهة بطول نحو 2 سم، وسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة «س. م. ع. س»، 45 عامًا، بسحجات متفرقة بالجسم، وإصابة «ص. م. ع. س»، 55 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «ز. س. ن»، بكدمات متفرقة بالجسم، إلى جانب إصابة «ع. ا. م. ع»، 16 عامًا، بكدمات متفرقة بالجسم.

وأكدت بيانات الإسعاف عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء الواقعة، فيما جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات المشاجرة.