وزارة العدل تحذر: مشاركة المنشورات الكاذبة على مواقع التواصل قد تعرض للمساءلة القانونية

حذرت وزارة العدل من مخاطر الاستخدام غير المسئول لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن إعادة نشر أو مشاركة المنشورات والمعلومات الكاذبة أو المضللة قد تعرض أصحابها للمساءلة القانونية، وذلك في إطار جهودها لنشر الوعي القانوني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

وجاء التحذير عبر فيديو توعوي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تناول أبرز المخاطر القانونية المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها.

وأكدت الوزارة أن نشر الوعي بالقوانين المنظمة للفضاء الرقمي يسهم في الحد من انتشار الشائعات والأخبار الزائفة، ويعزز الاستخدام المسئول والآمن لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على أمن المجتمع واستقراره.