اندلعت، مساء السبت، مظاهرات في عدة مناطق بإسرائيل احتجاجًا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما رفع متظاهرون لافتات تنتقد ما وصفوه بـ"إرهاب المستوطنين".

وذكرت القناة 12 العبرية أن مظاهرات خرجت في أكثر من موقع داخل إسرائيل، دون أن تحدد عدد المشاركين.

وأوضحت أن الاحتجاجات شهدها عدد من التقاطعات الرئيسية، بينها تقاطع كركور بين تل أبيب وحيفا، وتقاطع إلياكيم، ومفترق غوما في منطقة الجليل الأعلى.

وأظهر مقطع فيديو بثته القناة متظاهرين يحملون أعلام إسرائيل، إلى جانب لافتة كُتب عليها: "معًا ضد إرهاب المستوطنين".

من جهته، نشر مراسل صحيفة "هآرتس" يائير فولدز مقطع فيديو يوثق تظاهر عشرات الأشخاص أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية "الكرياه" في تل أبيب، وهم يرفعون لافتات كتب عليها: "أوقفوا إرهاب المستوطنين".

وأشار إلى مشاركة عضو الكنيست عن حزب "حداش" عوفير كسيف في الاحتجاجات.

وكان مئات القادة الأمنيين الإسرائيليين السابقين قد دعوا، قبل نحو أسبوع، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل لوقف ما وصفوه بـ"إرهاب المستوطنين" في الضفة الغربية، محذرين من تداعياته على أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.

وتشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الأسابيع الأخيرة، تصعيدًا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.