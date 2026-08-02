هاجم مستوطنون إسرائيليون، السبت، منازل ومركبات فلسطينيين في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية، وأتلفوا محاصيل زراعية ورشقوا مركبات بالحجارة في محافظة جنين شمالًا، فيما اقتحم الجيش الإسرائيلي قرية دير أبو مشعل شمال غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين في حي الجلاطية شرق بلدة إذنا غرب الخليل، ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المركبات، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن الهجوم جرى بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، التي منعت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنطقة.

وفي محافظة جنين، أفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من بؤرة استيطانية أُقيمت حديثًا أتلفوا جزءًا من محصول الدخان في سهل بلدة عرابة جنوب المدينة.

كما رشق مستوطنون مركبات فلسطينيين بالحجارة على الطريق المؤدي إلى المدخل الغربي لبلدة عرابة، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما انتشر رعاة من المستوطنين بأغنامهم قرب المدخل الغربي للبلدة، ما أعاق حركة المواطنين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، وانتشرت في عدد من أحيائها، دون الإبلاغ عن تنفيذ عمليات اعتقال أو مداهمة.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية ينفذها الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع اعتداءات متكررة للمستوطنين تستهدف الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما في المناطق المحاذية للمستوطنات.