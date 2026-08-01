إنبي يتعادل مع الكرمة العراقي وديا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع نظيره الكرمة العراقي بنتيجة 3-3، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم، السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل أهداف إنبي أحمد نادر حواش، فيما أحرز حسام إيفونا الهدفين الثاني والثالث، في مواجهة شهدت العديد من المكاسب الفنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد بركات.

وشهد اللقاء حضور أيمن الشريعي، رئيس مجلس إدارة نادي إنبي، الذي استقبل بعثة نادي الكرمة العراقي، كما حضر المباراة محمد رفاعي المدير التنفيذي لنادي إنبي.

فيما قامت إدارة النادي العراقي بإهداء درع نادي الكرمة إلى أيمن الشريعي، تقديرًا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، في لفتة تعكس عمق العلاقات الأخوية والرياضية بين الناديين.