مورينيو يكشف أسباب تعادل ريال مدريد أمام فيورنتينا

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه ظهر بثلاثة وجوه مختلفة خلال التعادل 2-2 أمام فيورنتينا، في أولى المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد 2026-2027.

وقال مورينيو، في تصريحات لقناة ريال مدريد، نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "الفريق كان له ثلاثة وجوه: وجه منتعش، ووجه مرهق، ووجه شديد الإرهاق".

وأضاف: "عندما كنا في أفضل حالاتنا قدمنا شوطًا أول رائعًا، وكانت النتيجة 2-1 لا تعكس ما حدث داخل الملعب، إذ كان بإمكاننا التقدم بثلاثة أو أربعة أهداف بسهولة".

وعن تراجع الأداء في الشوط الثاني، أوضح: "المباراة أصبحت أكثر قوة من الناحية البدنية بسبب ضغط المنافس، الثنائي الشاب جوان وماريو قدما مباراة كبيرة، لكنهما لم يصلا بعد إلى المستوى البدني الذي يسمح لهما بمواجهة لاعب قوي مثل مويس كين".

وتابع: "أكثر ما أعجبني هو رد فعل الفريق عندما وصل إلى مرحلة الإرهاق الشديد، فقد استعاد اللاعبون السيطرة على المباراة وأثبتوا شخصية قوية".

وأشاد مورينيو بالمجهود الذي قدمه بعض اللاعبين، قائلًا: "دينزل دومفريس وإندريك خاضا ثلاثة تدريبات فقط قبل المباراة، ورغم ذلك لعبا أكثر من 70 دقيقة، وهو أمر أقدره كثيرًا وقد وجهت لهما الشكر".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ثقته في اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أن الفريق لعب بالعناصر المتاحة فقط، وأن المواهب الصاعدة تمتلك مستقبلًا واعدًا، خاصة بعدما أظهرت مستوى مميزًا قبل أن تتحول المباراة إلى صراع بدني.