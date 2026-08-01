 لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على 6 أشخاص بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لخلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.. القبض على 6 أشخاص بعد مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة

وليد ناجي
نشر في: السبت 1 أغسطس 2026 - 11:14 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 11:14 م

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 6 أشخاص، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم في محافظة الجيزة، استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وعصي خشبية، بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال.

جاء ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاجرة بين عدد من الأشخاص، استخدمت خلالها أسلحة بيضاء وتراشق بالزجاجات، بإحدى مناطق محافظة الجيزة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات بشأن الواقعة، وأنها حدثت بتاريخ 29 يوليو الماضي بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، بين طرف أول يضم شقيقين، أصيب أحدهما بكدمة والآخر بجرح في الرأس والقدم، ونجل أحدهما، وطرف ثانٍ يضم أربعة أشخاص، أصيب ثلاثة منهم بكدمات وجروح متفرقة، وجميعهم يقيمون بدائرة القسم.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة اندلعت بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال، وتطورت إلى تعدٍ متبادل بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصي خشبية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبإرشادهم ضُبطت الأسلحة البيضاء والعصي الخشبية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكابها بسبب الخلافات المشار إليها.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

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