تأييد حبس صانعة المحتوى «بطة ضياء» 6 أشهر بتهمة نشر فيديوهات خادشة

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية رفض استئناف صانعة المحتوى «بطة ضياء»، وتأييد حكم حبسها لمدة 6 أشهر وتغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، تتنافى مع قيم المجتمع.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت غيابيًا بحبس صانعة المحتوى «بطة ضياء» لمدة 6 أشهر، وتغريمها 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث محتوى خادش للحياء.

وفي وقت سابق، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية صانعة المحتوى المعروفة باسم «بطة ضياء» إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية، لاتهامها ببث محتوى خادش للحياء.

كما أسندت النيابة إلى المتهمة تهمة إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، إلى جانب إدارة حساب على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الوقائع.