بورتو يتوج بكأس السوبر البرتغالي للمرة 25 في تاريخه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج نادي بورتو البرتغالي بأول ألقاب الموسم المحلي بفوزه بلقب كأس السوبر البرتغالي لكرة القدم مساء السبت.

انتزع بورتو اللقب بالفوز 1 / صفر على تورينسي في مباراة أقيمت بمدينة كويمبرا.

سجل اللاعب الدنماركي فيكتور فروهولدت هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 38 مستفيدا من تمريرة عرضية لزميله بيبي.

وبذلك رفع بورتو رصيده إلى 25 لقبا ليتصدر قائمة الأكثر تتويجا بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، غريمه بنفيكا الذي حقق 10 ألقاب آخرها العام الماضي 2025 مقابل 9 ألقاب لسبورتنج لشبونة آخرها في 2021.

كما احتفل بورتو تحت قيادة مديره الفني الإيطالي فرانشيسكو فاريولي بكونه الأكثر تتويجا بمختلف البطولات في البرتغال بعدها رفع رصيده إلى 88 لقبا مقابل 87 لقبا لغريمه بنفيكا.

أما تورينسي الذي سيخوض الموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية البرتغالي فقد فرط في فرصة ذهبية للتتويج بكأس السوبر البرتغالي لأول مرة في تاريخه.

وشارك بورتو في كأس السوبر المحلي بصفته بطلا للدوري البرتغالي في الموسم الماضي، ليتأهل مباشرة لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بينما حقق تورينسي لقب كأس البرتغال لأول مرة في تاريخه بالفوز على سبورتنج لشبونة في نهائي الموسم الماضي.