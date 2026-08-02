نشأت الديهي: بيان البترول بشأن حادث دمياط اتسم بالدقة والشفافية ولم يستبق نتائج التحقيقات

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الإعلام المصري تعامل بمهنية ومسئولية مع حادث ميناء دمياط، مشيرًا إلى أن التزامه بالرواية الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات يعكس قدرًا كبيرًا من الانضباط والاحترافية.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن وزارة البترول أعلنت يوم 29 يوليو الماضي اندلاع حريق في ميناء دمياط، مؤكدًا أن وسائل الإعلام المصرية تابعت تطورات الحادث لحظة بلحظة، لكنها فضّلت التريث وانتظار البيانات الرسمية بدلًا من السعي وراء "التريند" أو نشر معلومات غير مؤكدة.

وأضاف أن العديد من المؤسسات الإعلامية الدولية، التي تدّعي المهنية، وقعت في أخطاء مهنية خلال تغطية الحادث، معتبرًا أن الالتزام بالمعلومات الرسمية كان الخيار الأكثر مهنية.

وانتقد الهجوم الذي تعرض له الإعلام المصري من بعض الأطراف، والتي اعتبرت أنه أخفق في تغطية الأزمة، مؤكدًا أن ما حدث كان دليلًا على نجاح الإعلام في ضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية على السبق الإعلامي.

وأشار إلى أنه كان على علم بالكثير من التفاصيل المتعلقة بالواقعة، إلا أنه التزم بعدم تجاوز حدود دوره الإعلامي، موضحًا أن مؤسسات الدولة تمتلك معلومات قد لا تكون متاحة للرأي العام أو للإعلاميين في تلك المرحلة.

وأكد أن الإعلام المصري نجح في إدارة تغطية الأزمة، لأنه التزم بالرواية الرسمية وتحلى بالحكمة والمسئولية، منتظرًا ما تعلنه الجهات المختصة قبل تداول أي معلومات بشأن الحادث.

وشدد أن بيان وزارة البترول الصادر بشأن حادث ميناء دمياط اتسم بالدقة والشفافية، ولم يتضمن أي معلومات غير مؤكدة أو استباقًا لنتائج التحقيقات.

وأوضح أن البيان أشار إلى اندلاع حريق في إحدى سفن التغييز الموجودة بميناء دمياط، أثناء وجود سفينة أخرى تنفذ عمليات شحن، لافتًا إلى أن البيان وصف الواقعة كما حدثت، دون أن يحدد سبب الحريق أو ينفي احتمالية تعرضه لاستهداف بطائرة مسيرة.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها، فيما استمرت حركة الشحن والتفريغ داخل الميناء بصورة طبيعية، مؤكدًا أن الميناء لم يتعرض لأي أضرار مؤثرة.

وأشاد الديهي بأداء وسائل الإعلام المصرية، سواء الرسمية أو الخاصة، مشيرًا إلى أنها التزمت بالمعلومات الرسمية وتعاملت مع الواقعة بمهنية، كما أثنى على جهود الجهات المعنية في احتواء الحريق وتأمين الميناء.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي للحادث، وبعد الانتهاء من عمليات الإطفاء وخروج السفينة من نطاق الميناء، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الحريق نجم عن استهداف بطائرة مسيرة، مؤكدًا أن الحكومة لم تتسرع في إعلان سبب الحادث قبل استكمال المعلومات، وانتظرت حتى توافرت النتائج الأولية التي استندت إليها في إعلانها الرسمي.