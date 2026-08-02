هند سعيد صالح: الصداقة جمعت بين والدي الراحل والفنان عادل إمام قبل الفن

ذكرت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، الصداقة التي جمعت بين الفنان عادل إمام، ووالدها الرحل بعيدًا عن الفن، قائلة: «هما في حياة بعض مش الفن هو اللي قربهم».



ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء السبت، إلى بدء مسيرتهما الفنية في التوقيت نفسه، ومشاركتهما سويًا بأعمال عديدة، بعضها لم يتم تصويره.



قالت إن مسرحية ذات البيجامة الحمراء، كانت أول عمل جمع بين الراحل سعيد صالح، والفنان عادل إمام، رغم عدم التقائهما في أي من مشاهدها.



واسترجعت موقفًا جمعها بالفنان عادل إمام، أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "أنا اللي قتلت الحنش"، والذي تم داخل المحكمة، قائلة إن والدها الراحل رفض دخولها لموقع التصوير نفسه، رغم رغبتها في ذلك، وترديدها لجملة «والنبي يا بابا خدني معاك»، ليُمازحها الفنان عادل إمام بتكرار هذه الجملة حتى انتهاء التصوير، معلقة: «لحد آخر لحظة في التصوير عادل إمام ماسكها لي وبيلحنها».



وأضافت ان الصداقة بين الفنانين انعكست من خلال أعمالهما الفنية، وتقديمهما لثنائي ناجح فنيًا، ارتبط في أذهان الجماهير.



واستشهد بأحد مشاهد ولدها في فيلم زهايمر، والذي أحدث تأثيرًا بين الجماهير، قائلة إن نجاحه مقسم بين تقديمه من سعيد صالح، وبين خلفية المشاهد عن علاقته بالفنان عادل إمام.



ويحل اليوم الاول من أغسطس، الذكرى الثانية عشر لرحيل الفنان الراحل سعيد صالح، الذي وافته المنية في 1 أغسطس 2014 عن عمر ناهز 75 عامًا.