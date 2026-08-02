محمد علي خير عن نسب الرسوب المرتفعة بكليات الطب: نتائج لجان ولاد الأكابر اللي نجحوا بالغش في الثانوية

رأى الإعلامي محمد علي خير، أن الارتفاع الكبير في نسب الرسوب في كليات الطب البشري بمحافظات الصعيد يرجع بالأساس لتخطي طلاب "لجان الأكابر" لمرحلة الثانوية العامة عن طريق الغش.

وقال خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" إن نسبة الرسوب في السنة الدراسية الأولى بلغت 67% بكلية الطب البشري بجامعة قنا، و49% بجامعة سوهاج.

ونوه أن نسبة النجاح في نتائج الفرقة الثانية بكلية طب سوهاج، بلغت 95% مقابل رسوب 5%، مقارنة بالنسب المرتفعة للرسوب التي بلغت 67% في الفرقة الأولى بالكلية، متابعا: "هؤلاء الطلبة اللي نجحوا بالغش، معاه مجموع، وورق أمام الحكومة، ناجح ومجموعه يدخله كليات طب، لكن كليات طب مفيهاش ياما ارحميني".

وأضاف أن كليات الطب تعد الكليات التي تفرض "ضبطا وربطا بشكل عجيب" وتخضع طلابها لـ "امتحانات مرعبة"، معتبرا أن ذلك "تسبب في رسوب الطلاب".

واستنكر دور أولياء الأمور الذين يصرون على إلحاق أبنائهم بكليات الطب وهم يعلمون أنهم نجحوا في الثانوية العامة بالغش، قائلا: "هذه نتيجة اللجان التي يقال عنها لجان ولاد الأكابر اللي فيها غش، أنت عارف حضرتك كأب أن ابنك نجح بالغش، تدخله طب ليه؟ ما دام هو طالب أساسا فاشل؟ يعني أنت تريده أيضا أن ينجح بالفشل؟ الحمد لله كليات الطب في مصر مثل المفتاح، فرزوا الطلبة، خلاص اسقط يا باشا اسقط لأنك لا تستحق".

وأضاف أن استيلاء هؤلاء الطلاب الذين نجحوا بالغش على مقاعد كليات الطب، والذين يتركزون بالأساس في محافظات الصعيد مقارنة بوجه بحري يمثل جريمة مزدوجة، قائلا: "لو أن هناك 100 طالب نجحوا بالغش والتزييف واحتلوا مقاعد كليات الطب، هؤلاء أخذوا مكان طلبة كانوا يستحقون دخول كلية الطب، ومن أجل نصف درجة أو درجة لم يدخلوها، يعني أنت أب أفسدت ابنك وعلمته الغش وارتكبت جريمة أخرى وحرمت من يستحق من أجل ابنك".

وطالب بضرورة إصلاح المنظومة، معربا عن أسفه من هذه النتائج التي تتكرر بصفة مستمرة على مدار سنوات طويلة.