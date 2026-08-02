قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الفترة الماضية شهدت تعاونًا بين منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لتحديد التعريفة الجديدة لشرائح الكهرباء.



ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إلى الدراسات والقياسات والمعادلات السعرية التي أجراها الطرفان، بهدف تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية، وبين الالتزامات الحتمية والاستدامة المالية اللازمة لاستمرار الخدمة الكهربائية وتحسين جودتها.



وأضاف أن آخر زيادة في التعريفة المحاسبية للشرائح المنزلية كانت منذ نحو العامين، بأغسطس 2024، نتيجة لمراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطنين وأوضاعهم الاقتصادية.



ونوّه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وبين الالتزامات الضرورية لاستمرار الخدمة وتحسين جودتها في ظل الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة الأحمال، والتي قدّرت اليوم بـ38 ألفًا و500 ميجا.



وذكر زيادة الحمل الأقصى للشبكة، اليوم السبت، والذي قُدّر بـ38 ألفًا و500 ميجاوات، يتجاوز القيمة المُسجلة بالفترة نفسها من العام الماضي بنحو 3000 ميجاوات.



وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق التعريفة الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون أي زيادة، ورفع أسعار باقي الشرائح بمتوسط بلغ نحو 12%.