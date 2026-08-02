إصابة 11 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة بطريق الخارجة - أسيوط

أصيب 11 شخصًا في حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» بطريق الخارجة - أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» عند الكيلو 90 بطريق الخارجة - أسيوط، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

وضمت قائمة المصابين كلًا من: سارة أحمد عبد الشافي، 27 عامًا، وهدير حامد سالم سليمان، 27 عامًا، باشتباه كسر في الذراع الأيسر لكل منهما، ونيرة سعيد عبد الله، 26 عامًا، وهدير أحمد سيد، 31 عامًا، باشتباه إصابتهما بأعراض ما بعد الارتجاج.

كما أصيبت دنيا صالح عراقي، 27 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، وريه حسن إبراهيم، 76 عامًا، بكدمات متفرقة، وميشيل رشدي فرج، 25 عامًا، باشتباه كسر في الكتف الأيمن، وجوفاني ميشيل رشدي، 14 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيسر.

وأصيب كل من أحمد جمال عبد الخالق، 28 عامًا، ومحمد علاء محمود، 28 عامًا، بكدمات متفرقة، فيما أصيبت إسراء رجب محمد، 28 عامًا، باشتباه كسر في الكتف الأيمن.

ويخضع مصابو الحادث، وجميعهم من مدينة الخارجة، للمتابعة الطبية داخل مستشفى الخارجة التخصصي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.