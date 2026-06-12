 وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الباكستاني والإيراني مستجدات المفاوضات مع الولايات المتحدة


نشر في: الجمعة 12 يونيو 2026 - 10:45 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2026 - 10:45 م

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، اليوم الجمعة.

تناول الاتصال، آخر تطورات المفاوضات الأمريكية-الإيرانية والجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.

وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية مواصلة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق، معربا عن التطلع لاغتنام هذه الفرصة الحقيقية من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.

في سياق متصل، جرى تواصل بين الوزير عبد العاطي وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، حيث أطلع الوزير الإيراني نظيره المصري على آخر مستجدات المفاوضات الجارية.

وأكد الوزير عبد العاطي، دعم مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل لاتفاق يسهم في خفض التوتر وانهاء الحرب ويحقق مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

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