تصدر خبر القصب المغشوش بمادة ثاني أكسيد التيتانيوم التريند مؤخرا، بعدما كشف جهاز حماية المستهلك، عن ضبط حالات في مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية استخدمت فيها المادة الكيميائية لغش عصير القصب.

وقال إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" إن الواقعة كُشفت أثناء المرور اليومي المعتاد، وتفتيش عربات عصير القصب للتحقق من الرخص والاشتراطات الصحية، وأسفر عن استخدام "أغلب العربات" لهذه المادة التي وصفها بأنها خطرة للغاية، وغير مصرح بتداولها من الباعة الجائلين، موضحا أن الإشكالية الأكبر أن المادة المضبوطة "منتهية الصلاحية" وغير صالحة للاستخدام.

ما هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم؟

هو مركب له مسميات كثيرة من بينها dioxide Titanium أو أكسيد التيتانيوم الربعاي أو تيتانيا، ويطلق عليه أيضا السبيداج، ويأخذ صيغة (TiO₂) وعندما يستخدم كصبغة يسمى التيتانيوم الأبيض، وهو عبارة عن معدن طبيعي يُستخرج من الأرض ويتكون من معدن التيتانيوم والأكسجين، ويبدو في شكل مسحوق أبيض ناعم متناهي الصغر، بحسب ما ورد في دراسة جدوى حول إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مصادر ثاني أكسيد التيتانيوم

تعد معادن الروتيل والإلمنت أهم معادن التيتانيوم التي تستخدم في الحصول عليه، ولهما مصدران في مصر:

- المصدر الأول هو الرمال السوداء في مصر، ومنتشرة بمحاذاة ساحل البحر الأبيض المتوسط، وفي الدلتا وسيناء.

- المصدر الثاني هو خام الإلمنيت الذي يوجد في جنوب الصحراء الشرقية ويتكون من عدسات وطبقات من الإلمنيت في الصخور النارية المتحولة.

استخدامات ثاني أكسيد التيتانيوم

يستخدم في الكثير من المنتجات مثل: الطلاء والدهانات، الأحبار، الورق، المطاط، البلاستيك، بعض أنواع الأحذية، الخزف، الغزل والنسيج، المنظفات، المطهرات، أسياخ اللحام، صناعة المكثفات الالكترونية كشبه موصل.

كما يدخل في بعض المنتجات المرتبطة بالبشرة مثل منتجات الوقاية من الشمس، والمستحضرات الطبية ومعجون الأسنان.

ويضاف كمادة ملونة لتحسين اللون الأبيض وإضفاء اللمعان في المنتجات الغذائية مثل الألبان والحلوى، وكمُحسن للنكهة في بعض الأطعمة مثل الخضراوات المجففة والمكسرات والبذور والخردل.

هل توجد قيود عليه؟



يتعين عند التصدير لدول الاتحاد الأوروبي مراعاة القوانين السارية والتي منعت استخدامه في الأطعمة اعتبارا من فبراير 2022، وما يزال مسموحا به كمُلون تجميلي في مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي بشرط مراعاة أن يتم الرزم لهذا المكون المستخدم على العبوات بالرمز CI77891، وفقا لدراسة جدوى حول إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ووقع جدل واسع حول هذه المادة في أوروبا، فقد حظرتها ألمانيا في أغسطس 2022، في الأطعمة والمكملات الغذائية، وسبب حظرها في المكملات الغذائية والأطعمة، هو أنه لا يمكن استبعاد أن الصبغة الموجودة فيه قد تلحق الضرر بالمادة الوراثية (الحمض الريبي النووي)، وفقا لتقرير صادر عن دويتش فيلا الألمانية، وكانت الحكومة الألمانية طالبت بمنعها قبل ذلك بأربع سنوات نتيجة لأضرارها على الصحة.

أما في العالم العربي، لا يزال الجدل مستمرا، فبعض الدول أخذت قرارا نهائيا ضد المركب، مثل وزارة الصناعة السورية التي أصدرت قرارا بمنع إنتاج واستيراد أي منتج غذائي يحتوي على المضاف الغذائي ثنائي أكسيد التيتانيوم E171، وتوقفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن عن منح إجازة لأي منتج غذائي يحتوي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، ووُصف القرار بأنه احترازي في أغسطس 2022، وحُظر في اليمن منذ عام 2024، ويتم جمع أي كميات مواد غذائية تحتوي عليه في السوق واعدامها.