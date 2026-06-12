تحليل لاستطلاعات الرأي: الناخبون المستقلون ساعدوا ترامب في الفوز بولاية ثانية لكن الكثيرين فقدوا الحماس تجاهه

كشف تحليل لاستطلاعات الرأي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ومركز نورك لأبحاث الشئون العامة أن الناخبين المستقلين ساعدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفوز بفترة ولاية ثانية، ولكن الكثيرين منهم فقدوا الحماس بشأنه منذ ذلك الحين.

وأظهر التحليل الذي أجراه باحثون من وكالة أسوشيتد برس(أ ب) ومركز نورك أنه بينما كان لدى حوالي نصف المستقلين الذين لم يحصلوا على تعليم جامعي، رأي إيجابي بشأن ترامب، في انتخابات عام 2024، تراجعت نسبة تأييده لدى تلك المجموعة إلى حوالي الربع هذا الربيع.

وأدى هذا التحول إلى محو الفجوة التعليمية الكبيرة التي كانت قائمة بين المستقلين في الأشهر التي سبقت تولي ترامب منصبه لولاية ثانية، حيث إن المستقلين الآن لديهم آراء سلبية بشكل مماثل بشأن الرئيس بغض النظر عن مستوى تعليمهم.

وتم إجراء التحليل من خلال جمع حوالي 20 استطلاع رأي أجرتها وكالة (أ ب) ومركز نورك في الفترة ما بين يوليو 2024 وأبريل 2026، ما يسمح بإلقاء نظرة أعمق حول كيفية تغيير الدعم لترامب خلال عدة فترات متميزة، بما في ذلك الأشهر الستة الأخيرة من عام 2024 وأول 100 يوم من رئاسة ترامب وصيف عام 2025، عندما تم إقرار قانون "بيج بيوتيفول بيل" وإغلاق الحكومة في الخريف الماضي وبداية الحرب الإيرانية.

وتظهر استطلاعات الرأي المجمعة، تراجعا مطردا بين المستقلين، طوال فترة ولاية ترامب الثانية. وانخفضت شعبيته أيضا بين العديد من المجموعات الصغيرة لكن المهمة، التي كانت قد أيدته في الانتخابات الرئاسية عام 2024، بما في ذلك المستقلين من السود وممن ينتمون إلى إسبانيا والبرتغال.