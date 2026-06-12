وزير الري يتفقد محطات السويس خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية

- سويلم يتفقد أعمال تجريف ترعة السويس ومحطات الرفع على ترعة الشلوفة

- تنسيق لآلية تشغيل مشترك بين محطتي الشلوفة 1 و2

- مواصلة إزالة تعديات سحب المياه بالمخالفة على ترعة الشلوفة

- الإسراع في دراسة إنشاء شبكة صرف لمنطقة الشلوفة

- متابعة نقل نواتج تكريك ترعة السويس من على جسور الترعة

أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، جولة لزيارة عدد من محافظات شرق الدلتا، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات لتفقد حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث استهل الجولة بمحافظة السويس لمتابعة حالة الري ومحطات الرفع بنطاق المحافظة.

وكان في استقبال الوزير اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال تجريف وتطهير ترعة السويس من الكيلو 50 وحتى النهاية، وترعة الشلوفة ومحطة الشلوفة 1 الواقعة على الترعة.

ووجه الدكتور سويلم بمواصلة تنسيق آلية تشغيل مشترك بين محطتي الشلوفة 1 و2، حيث تم تنفيذ أعمال وتوريدات مهمات بتكلفة إجمالية حوالي 100 مليون جنيه لضمان جاهزية محطات الشلوفة.

كما وجه بمواصلة تنفيذ أعمال الإزالات لتعديات سحب المياه بالمخالفة، والتنسيق مع محافظة السويس لمصادرة الماكينات المخالفة على ترعة الشلوفة.

وبشأن عدد من المواقع التي تشهد تراكمات لمياه الصرف الزراعي، استمع الوزير لشرح من المهندسين المختصين حول طبيعة المشكلة والمقترحات الفنية للتعامل معها طبقا للدراسة التي قام بها المركز القومي لبحوث المياه، كما استمع إلى آراء وملاحظات المواطنين والمزارعين بالمنطقة.

ووجه الوزير باستمرار إعداد الدراسات والمقترحات الفنية اللازمة لمعالجة مشكلة تراكمات مياه الصرف الزراعي بصورة مستدامة، بما في ذلك دراسة تنفيذ شبكة صرف مغطى بالتنسيق بين أجهزة الوزارة والمحافظة لمنطقة الشلوفة لزمام صرف 6500 فدان.

وفيما يخص أعمال التجريف والتطهير، فقد وجه الوزير باستمرار نقل نواتج التكريك والتطهيرات من على جسور الترع أولا بأول، بما لا يعيق حركة المواطنين أو يغلق الطرق أمام المارة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة المحافظة.

وشدد الوزير على إزالة أي أعمال ردم أمام مآخذ المحطات بقطاع ترعة الشلوفة لاستعادة قطاعها التصميمي.