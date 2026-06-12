السياحة: حملات تسويقية وجهود مكثفة لاستعادة الحركة الوافدة لمصر إلى طبيعتها

- زيادة معدلات الترويج لمنتج السياحة الثقافية بالسوق الروسي

- روسيا تتفوق على ألمانيا وتعود لتصدر المشهد السياحي المصري مجددا

أعلنت وزارة السياحة والآثار أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق حملات تسويقية بالعديد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر؛ بهدف استعادة الحركة الوافدة لمصر لطبيعتها وتحقيق الرغبات المؤجلة من السائحين الأجانب الناتجة عن التداعيات الجيوسياسية الحالية، ويأتي على رأس هذه الأسواق روسيا وألمانيا وبولندا وإنجلترا وإيطاليا.

وتبذل الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة، جهودا مكثفة لاستعادة الحركة الوافدة من روسيا لطبيعتها، خاصة أنها تعد من أكبر الدول المصدرة للحركة السياحية إلى مصر خلال السنوات الماضية، والعمل على زيادة الحملات التسويقية الحالية وبحث آليات تطوير الحملات الرقمية الموجهة للسوق الروسي بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في سلوك السائحين واستخدامات التكنولوجيا الرقمية.

كما تركز الوزارة على الترويج لمنتج السياحة الثقافية بالسوق الروسي بما يسهم في زيادة متوسط الإنفاق السياحي وعدد الليالي السياحية وجذب شرائح جديدة من السائحين المهتمين بالمنتجات الثقافية والتراثية.

وتواصل الهيئة جهودها بالسوق الروسي من خلال الحملات الترويجية المشتركة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيم الأنشطة التسويقية الموجهة للجمهور والمهنيين، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتعزيز مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية.

روسيا تعود لتصدر المشهد السياحي المصري

كشفت أحدث الإحصائيات السياحية الرسمية عن تصدر السوق الروسي قائمة الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025 – 2026؛ حيث أشارت الإحصائيات إلى تفوق روسيا على ألمانيا لأول مرة منذ عدة سنوات، كان السوق الألماني يتصدر فيها الحركة الوافدة إلى مصر لسنوات متتالية، بأرقام تجاوزت المليوني سائح، تلتها ألمانيا في الترتيب الثاني.

يأتي ذلك بعد أن تصدرت ألمانيا الحركة السياحية الوافدة إلى مصر لعدة سنوات منذ بدء تداعيات جائحة كورونا، وكذلك تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في انخفاض الحركة السياحية الوافدة من المدن الروسية إلى العديد من المقاصد السياحية العالمية ومنها مصر.

وكان التقرير الصادر عن قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي حول المؤشرات الأولية لأهم بنود ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025 - 2026 قد كشف أن هناك عدة مؤشرات إيجابية لقطاع السياحة؛ حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 14.9% لتسجل 14.4 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، لافتا إلى أن الأسواق الأوروبية تعد من أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، إذ استحوذت على 69.2% من إجمالي عدد السائحين الوافدين إلى مصر.

وزار وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، العاصمة الروسية موسكو تلبية لدعوة شركة "STRIKE ADS" الشريك المحلي المعتمد لمنصة ومحرك البحث الروسي "ياندكس"، وذلك للمشاركة في عدد من ورش العمل والجلسات المهنية التي نظمتها المنصة، وذلك في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتعزيز الترويج للمقصد السياحي المصري بالأسواق الدولية المستهدفة.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي، والتي يتم تنفيذها عبر منصات "ياندكس" الرقمية وتطبيق "تيليجرام"، إلى جانب الإعلانات الخارجية على مركبات "Yandex Taxi" في عدد من المناطق الحيوية بمدينة موسكو، بهدف تعزيز الوعي بالمقصد السياحي المصري والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور المستهدف.

وأكد الدكتور أحمد يوسف أن السوق الروسي يعد أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرا إلى حرص الهيئة على تعزيز تواجدها التسويقي بهذا السوق من خلال حملات دعائية مبتكرة وشراكات فعالة مع كبرى المنصات الرقمية.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء المهنة بالسوق الروسي بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، فضلا عن دعم أوجه التعاون مع دول مجموعة البريكس.

وقدم الدكتور أحمد يوسف عرضا تقديميا استعرض خلاله استراتيجية الهيئة للتسويق السياحي خلال المرحلة المقبلة، والأسواق المستهدفة والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري، إلى جانب استعراض الخطة الترويجية الهادفة إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي والأسواق الناطقة باللغة الروسية، مع إبراز ما يتمتع به المقصد المصري من تنوع سياحي فريد.