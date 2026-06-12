وفاة مصاب بعد أيام من مشاجرة بالشوم في أسوان

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توفي مصاب داخل مستشفى إدفو في محافظة أسوان بعد أيام من مشاجرة وقعت مع آخرين.

كانت قد وقعت منذ أيام مشاجرة بالشوم في إحدى قرى إدفو بسبب الخلاف على قطعة أرض، فيما انتقل رجال المباحث إلى مكان المشاجرة، وتمت السيطرة عليها بعد ضبط 4 من طرفي المشاجرة.

وتم نقل مصاب إلى المستشفى، وبعد أيام قليلة توفي.

وجاء في تقرير المستشفى أن المصاب توفي على إثر إصابته بالدرن وليس بسبب الإصابة في المشاجرة.

وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كانت الإصابة في المشاجرة وراء الوفاة أو الإصابة بالدرن، كما أوضح تقرير المستشفى.