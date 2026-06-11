بيل جيتس: تعرضت للابتزاز من قبل إبستين بسبب معرفته بعلاقاتي خارج إطار الزواج

أدلى المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، بيل جيتس، بشهادته أمام لجنة في الكونجرس الأمريكي، قال فيها إنه تعرض للابتزاز من قبل الممول الراحل المدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال جيتس، أمس الأربعاء، خلال شهادته الطوعية أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، إن إبستين كان على علم بعلاقاته خارج إطار الزواج، واستغل هذه المعلومات كوسيلة للضغط عليه.

وقال جيتس، البالغ من العمر 70 عاما، إن إبستين حاول أيضا إجباره على استئناف التواصل معه، لكن محاولته باءت بالفشل.

وأضاف جيتس "ربما كان يسعى إلى إقامة علاقة شخصية، لكنني لم أكن مهتما بذلك مطلقا، ولم أبادله أي رغبة مماثلة".

وقال جيتس، في بيان مكتوب، أوردته عدة وسائل إعلام أمريكية، إنه التقى إبستين في عام 2011، لكنه قطع الاتصال به في عام 2014، بعدما كان إبستين قد تعهد في البداية بجمع تبرعات بمليارات الدولارات لمشروعات الصحة العالمية، وهو وعد لم يتحقق.

وأضاف جيتس، في البيان، "إذا كان الوقت الذي قضيته مع إبستين قد منحه أي مصداقية، فأنا آسف للغاية".

وعقدت جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة ودون تسجيل مصور.

وتتولى لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي التحقيق في شبكة الاستغلال الجنسي المرتبطة بإبستين، الممول الذي توفي داخل السجن في عام 2019.