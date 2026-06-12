دراسة: البريطانيون يؤيدون إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي لكن يعارضون إعادة الانضمام إلى التكتل

تشير دراسة إلى أنه بعد مرور عقد من الزمان على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤيد الشعب البريطاني إقامة علاقة أوثق مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يزال غير مؤيد تماما للانضمام مرة أخرى إلى التكتل.

ووجدت الدراسة التي أجرتها شركة الأبحاث والاستشارات إيبسوس وكينجز كوليدج لندن ومركز أبحاث "المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة" أن الكثير من البريطانيين منفتحون على التقارب مع الاتحاد الأوروبي، ونصفهم تقريبا يؤيدون علاقة أوثق و60% يريدون المزيد من التعاون حول الدفاع، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم الجمعة.

لكن المواقف تجاه الاتحاد الأوروبي لا تزال "معقدة"، حسب مدير مركز إيبسوس للأبحاث كيران بيدلي.

وأضاف: "ظاهريا، هناك انفتاح على المزيد من الانحياز ووضع القواعد لتسهيل علاقة تجارية أقوى، لكن الحجج بشأن السيادة-لاسيما عندما يتعلق الأمر بالهجرة- لا تزال مقنعة".