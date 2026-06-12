سبورت تكشف كواليس إنقاذ برشلونة لصفقة حمزة عبد الكريم من الانهيار

كشفت صحيفة «SPORT» الإسبانية، عبر مصادر مقربة من اللاعب، الكواليس الكاملة لصفقة انضمام المهاجم المصري حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، في عملية معقدة كادت أن تنهار أكثر من مرة قبل أن تُختتم بوصول أحد أبرز المواهب الصاعدة في مصر إلى أكاديمية لا ماسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل أيام قليلة، احتفل حمزة عبد الكريم بتخرّجه بطريقة غير تقليدية؛ إذ بينما كان زملاؤه يتسلمون شهاداتهم وسط أجواء عائلية، اكتفى المهاجم المصري بإرسال فيديو من معسكر منتخب بلاده، ظهر فيه مرتديًا القبعة التقليدية، بسبب ارتباطه بالمشاركة في كأس العالم. وفي سن الثامنة عشرة، كان اللاعب يعيش حلم طفولته بالوصول إلى برشلونة.

وتعكس هذه اللحظة الكثير من ملامح شخصية حمزة؛ الشاب القادم من أسرة منظمة، والذي تلقى تعليمه في مدرسة أمريكية داخل مصر، ويجيد اللغة الإنجليزية بمستوى مميز، إلى جانب نضج واضح يفوق عمره. ويؤكد المقربون منه أنه بعيد تمامًا عن صورة اللاعب المندفع أو المثير للمشكلات، إذ يميل إلى الهدوء والانطواء ويفضل الأجواء العائلية على التجمعات الكبيرة. ويقيم حاليًا في لا ماسيا بمنطقة سان خوان ديسبي، حيث يتعلم اللغة الإسبانية مع مدرسي النادي، بينما يواصل التأقلم مع حياته الجديدة.

هكذا حسم برشلونة صفقة عبد الكريم

أوضحت «سبورت» أنه بالعودة إلى جذور القصة، لا بد من التوقف عند أكتوبر 2025، حين قرر برشلونة تسريع تحركاته من أجل التعاقد مع أحد أبرز المواهب المصرية خلال كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا. ورغم متابعة النادي للاعب منذ فترة، فإن البطولة شكلت نقطة التحول الحاسمة، بعدما نال إعجاب الجهاز الفني، وعلى رأسه جواو أمارال، رئيس الكشافة في برشلونة، الذي لعب دورًا بارزًا في دفع الإدارة لاتخاذ خطوة رسمية.

وبعد نهاية البطولة، بدأت الاتصالات مع وكيل أعمال اللاعب كريستيان إميل، غير أن الطريق لم يكن سهلًا، خاصة أن حمزة كان قد أصبح لاعبًا في الفريق الأول للنادي الأهلي المصري، أحد أكبر أندية القارة الأفريقية وأكثرها جماهيرية، والذي يعتبره من أبرز مواهبه ولا يرغب في التفريط فيه بسهولة.

كما لم يكن برشلونة وحيدًا في سباق التعاقد، إذ أبدى كل من سبورتينغ لشبونة وبولونيا الإيطالي اهتمامًا بضم اللاعب، إلا أن المشروع الرياضي للنادي الكتالوني كان العامل الحاسم في نهاية المطاف.

محادثات حاسمة مع ديكو وأمارال

أوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الرياضي ديكو إلى جانب جواو أمارال لعبا دورًا محوريًا في إقناع اللاعب عبر سلسلة من المحادثات المباشرة التي ركزت على المشروع الرياضي في برشلونة. وخلال تلك اللقاءات، تم توضيح أن اللاعب لن ينضم مباشرة إلى الفريق الأول، بل سيسلك طريق التطوير داخل منظومة لا ماسيا، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن الوصول إلى الفريق الأول يظل ممكنًا لمن يثبت نفسه، كما حدث مع أسماء مثل فيرمين، جافي، كاسادو ولامين يامال.

وقد شكّلت هذه الصراحة عاملًا حاسمًا في قرار اللاعب، خاصة أنه كان يحلم بالانضمام إلى برشلونة منذ طفولته، وهو حلم أصبح واقعًا ملموسًا أمامه.

الأهلي يعرقل.. والصفقة تتأرجح

أكدت «سبورت» أن المفاوضات مع النادي الأهلي دخلت مرحلة شديدة التعقيد، إذ رفض النادي المصري في البداية جميع العروض، سواء البيع أو الإعارة، واعتبر اللاعب جزءًا أساسيًا من مشروعه المستقبلي. واستمرت المفاوضات لأسابيع، وصلت خلالها الصفقة إلى حافة الانهيار أكثر من مرة.

وبعد نحو شهرين من التفاوض، ساهمت العلاقات الجيدة بين الناديين، إلى جانب تدخل وكيل اللاعب وإدارة برشلونة، في كسر الجمود. إلا أن الأهلي اشترط تمديد عقد اللاعب أولًا قبل الموافقة على الإعارة، وهو ما مثّل العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة.

وفي النهاية، وافق حمزة على تجديد عقده مع النادي المصري، ليتم بعدها استكمال إجراءات انتقاله إلى برشلونة.

لحظة الحسم والانضمام إلى برشلونة

شهدت فترة الانتظار توترًا كبيرًا لدى اللاعب، الذي عاش أيامًا من القلق والترقب. وعندما تلقى المكالمة النهائية من وكيله كريستيان إميل، والتي أكدت إتمام الصفقة، كانت لحظة عاطفية فارقة في مسيرته.

وبعد أشهر قليلة، ورغم تعرضه لإصابة خلال الموسم، ترك اللاعب انطباعًا إيجابيًا داخل النادي، حيث أبلغته الإدارة لاحقًا بأن المدرب هانزي فليك يرغب في متابعته خلال فترة الإعداد مع الفريق الأول.

وجاء التأكيد النهائي في 20 مايو خلال معسكر الفريق استعدادًا لـ«فاينال فور» كأس الأبطال، حيث تلقى الخبر بفرح كبير، وسارع بالاتصال بعائلته لمشاركة لحظة اعتبرها بداية الحلم الحقيقي.

القميص رقم 9 في منتخب مصر

لم يغب تطور اللاعب عن الأنظار في مصر، حيث تم استدعاؤه سريعًا إلى المنتخب الأول، وحصل على ثقة الجهاز الفني، بل وتسلم القميص رقم 9، في إشارة واضحة إلى مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

ويُنظر إلى حمزة عبد الكريم باعتباره أحد أهم المواهب المرشحة لقيادة هجوم منتخب مصر مستقبلًا، في ظل بحث الكرة المصرية عن امتداد جديد للنجم محمد صلاح.

وبينما يواصل والده محمد عبد الكريم، لاعب الكرة الطائرة السابق في النادي الأهلي، متابعة مسيرته عن قرب، يكتب اللاعب فصلًا جديدًا في واحدة من أكثر القصص إثارة، بعدما أصبح من بين القلائل الذين انتقلوا مباشرة من مصر إلى برشلونة، ليبدأ تحديًا جديدًا داخل لا ماسيا.