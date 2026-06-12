دوريات على الحدود وتبادل معلومات مخابراتية بين الهند وبنجلاديش

أعلنت بنجلاديش والهند، في بيان مشترك اليوم الجمعة، اتفاق البلدين على توثيق التعاون على الحدود بينهما من خلال تحسين تبادل ‌المعلومات المخابراتية وتنسيق الدوريات الأمنية، في ظل توتر العلاقات بين البلدين بسبب الهجرة غير المشروعة.

واتهمت داكا السلطات الهندية بمحاولة إجبار المهاجرين على عبور الحدود دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يعقد الجهود الرامية ⁠إلى استقرار العلاقات في أعقاب الإطاحة برئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة في 2024، والجهود التي تبذلها الهند لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ووفقا لبيان صادر في ختام اجتماعات على مدار أربعة أيام لكبار مسئولي الحدود من البلدين في نيودلهي، وصفت قوات حرس الحدود في بنجلاديش وقوات أمن الحدود الهندية المناقشات بأنها "ودية ‌وإيجابية".

وتناولت ⁠المحادثات أيضا "العبور غير القانوني والعرضي والقسري في المناطق الحدودية"، وهي قضية أصبحت موضع خلاف متزايد في الأشهر القليلة الماضية.

وتمتد الحدود ببن بنجلاديش والهند لأكثر من 4 آلاف كيلومتر بما ⁠يجعلها من بين الأطول في العالم.

وقال البيان: "أكد الجانبان التزامهما بالحفاظ على السلام والتهدئة والاستقرار على طول الحدود بين الهند وبنجلاديش" ⁠من خلال تنسيق الدوريات الأمنية وزيادة عمليات المراقبة وتحسين تبادل المعلومات أولا بأول وتكثيف الإجراءات لمكافحة الشبكات ⁠الإجرامية عبر الحدود.

وأشار البيان إلى أن مسئولين من البلدين سيجتمعون المرة المقبلة في داكا في نوفمبر المقبل.