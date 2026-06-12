أشاد النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بالمدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان، معربًا عن أمله في توليه تدريب المنتخب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن زميله السابق ليونيل ميسي، ودافع عن مواطنه كيليان مبابي أمام الانتقادات التي يتعرض لها في إسبانيا.

وقال ديمبيلي في تصريحات لصحيفة «ماركا» الإسبانية، عن زيدان:"واجهته عندما كان مدربًا لريال مدريد وكنت لاعبًا في برشلونة. إنه الأفضل، وأيقونة حقيقية لكرة القدم الفرنسية".

وأضاف:"إنه مدرب استثنائي حقق ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. نأمل أن نراه يومًا ما على مقاعد تدريب المنتخب الفرنسي".

وتابع:"أنا مقتنع بأنه سيقوم بعمل رائع، لأنه فائز بالفطرة".

وعن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قال ديمبيلي:"ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي. لا يزال خطيرًا، ومن الصعب إيقافه حتى في سن 38 عامًا. مع تقدمه في العمر سيظل يمتلك نفس الموهبة، وعلينا الحذر منه لأنه قادر على الفوز بكأس العالم مرة أخرى".

كما دافع ديمبيلي عن كيليان مبابي في مواجهة الانتقادات الموجهة له في إسبانيا، قائلًا:"ما يحدث معه غير عادل، فهو لاعب مذهل".

وأضاف:"هو شخص رائع أيضًا خارج الملعب، أعرفه منذ فترة طويلة. أحيانًا يتم المبالغة في الانتقادات فقط لأنه كيليان مبابي، ولا يجب أن نكون قساة عليه بهذا الشكل".

واختتم تصريحاته قائلًا:"سواء ربط حذاءه أو لم يربطه، أو رفع جواربه أو لم يفعل، الأمر أصبح مبالغًا فيه جدًا".