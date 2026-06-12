أكثر من 60 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى أكثر من 60 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، بأن أكثر من 60 ألف مصلٍ أدوا الجمعة في الأقصى، حيث توافد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا إليه، منذ ساعات الصباح الباكر، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

يُشار إلى أن الاحتلال يمنع منذ 3 سنوات المواطنين من محافظات الضفة وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

إلى ذلك، اعتدى مستوطنون، اليوم الجمعة، على خطوط المياه التي تغذي تجمعات البدو في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، إن مجموعات من المستوطنين أقدمت، اليوم الجمعة، على قطع وتخريب خطوط المياه التي تغذي تجمع العراعره المهتوش وتجمع التبنة في الخان الأحمر.

وأشارت إلى أن استهداف شبكات المياه يفاقم معاناة السكان ويؤثر بشكل مباشر على احتياجاتهم اليومية الأساسية، خصوصا في ظل اعتماد التجمعات البدوية على هذه الخطوط كمصدر رئيسي للمياه، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تهدد استقرار الحياة في المنطقة.

كما نصب مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، خيمة على أراضي الفلسطينيين في قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين اقتحموا تلة "القرانع" جنوب القرية ونصبوا عليها خيمة، وذلك بعد أيام من إزالتها.

يُشار إلى أن بؤرتين استيطانيتين أقامهما مستوطنون خلال الأسابيع القليلة الماضية على أراضي قرى وبلدات شمال غرب رام الله، وهي: دير ابو مشعل، وبيتللو، وجمالا.