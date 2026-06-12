كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر بتضرر سكان أحد الكومبوندات بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة من إدارة الكومبوند لشروعهم في إنشاء بوابة جديدة بالمخالفة للقانون.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 يونيو الجاري تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من شرطة النجدة بحدوث مشادة كلامية وتعدٍ بالسب بين كل من: طرف أول "ربة منزل، ومحامٍ، وعامل بالكمبوند المشار إليه"، وطرف ثانٍ "المدير التنفيذي للكمبوند، ورئيسة اتحاد شاغلين فيلات بذات الكمبوند".

تبين حدوث المشادة لوجود خلافات فيما بينهم لحصول اتحاد شاغلين الفيلات بالكمبوند المشار إليه على رخصة صادرة من الجهات المعنية -تم الاستعلام عنها وتبين صحتها- لإضافة بوابة بعرض 16 مترا لدخول سكان الفيلات، الأمر الذي أدى إلى استياء اتحاد شاغلين العمارات بذات الكمبوند لكونهم القائمين على إدارة البوابة الرئيسية للكمبوند وخشية أن يتم عزل سكان العمارات عن المساحات الخضراء الموجودة بالكمبوند السكني للفيلات، وكذا الاستفادة من المبالغ المتحصلة كقيمة صيانة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في حينه وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبتاريخ 10 يونيو الجاري تجددت الخلافات بين عدد من ملاك الفيلات والعمارات، طرف أول: ربة منزل مصابة بسحجة بالذراع، وزوجها مهندس، وطرف ثانٍ: مدير الشركة القائمة على الأعمال، مهندس، وربتا منزل، وذلك لإزالة ملاك العمارات لجزء من السور الخاص بالبوابة المستحدثة، واتهمت ربة المنزل المصابة من الطرف الأول مدير الشركة القائمة على الأعمال من الطرف الثاني بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرفين، وتولت النيابة العامة التحقيق.