البرازيلي رامون أباتي حكما لمباراة مصر وبلجيكا في المونديال

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الطاقم التحكيمي لمباراة مصر وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة مساء الإثنين المقبل على استاد «لومين»، حيث يفتتح المنتخبان مشوارهما في دور المجموعات.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم البرازيلي رامون أباتي، البالغ من العمر 36 عامًا، لقيادة اللقاء الذي يحظى باهتمام كبير نظرًا لقوة المنتخبين.

ويُعاون الحكم البرازيلي رامون أباتي في إدارة المباراة كل من: المساعد الأول دانيلو مانيس (البرازيل)، والمساعد الثاني رافائيل ألفيس (البرازيل)، فيما يتولى البيروفي كيفين أورتيجا مهمة الحكم الرابع، ويكون مواطنه مايكل أورو حكمًا مساعدًا احتياطيًا.

وتضم المجموعة السابعة منتخبات مصر وبلجيكا إلى جانب إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تُوصف بأنها من بين الأكثر تنافسية في البطولة.