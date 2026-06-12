وكالة فارس الإيرانية: لا صحة لادعاءات إبرام اتفاق مع واشنطن في جنيف الأحد

نفت وسائل إعلام إيرانية صحة الادعاءات القائلة بأنه سيتم توقيع اتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في مدينة جنيف السويسرية بهدف إنهاء الحرب وبدء المفاوضات.

وأوضحت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، الجمعة، نقلًا عن مصدر قالت إنه مقرب من فريق التفاوض الإيراني، أن ادعاءات توقيع اتفاق الأحد في جنيف لا تعكس الحقيقة.

وأكدت أن الادعاءات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض وسائل الإعلام الدولية بشأن "التوصل إلى صياغة نهائية للاتفاق وسيتم توقيعه الأحد في جنيف" غير صحيحة.

وأضافت الوكالة أن السلطات الإيرانية لا تزال تراجع نصوص الاتفاق المقترح، ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنه حتى الآن.

والخميس، أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري عن مصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن 4 طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز C-17 غادرت إلى أوروبا الخميس، في إطار الاستعدادات لزيارة نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، إلى جنيف لتوقيع اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران.

ويأتي هذا بعد ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات الخميس، أن بلاده قررت إنهاء الحرب على إيران "بعد موافقة طهران على عدم امتلاك أسلحة نووية".

وما بين تعثر وتفاؤل حذر، تخوض واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة في 8 أبريل الماضي، مفاوضات لإنهاء الحرب بوساطة باكستانية، التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.