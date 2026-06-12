مصدر إيراني يكشف تفاصيل جديدة من مسودة اتفاق واشنطن وطهران

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أفادت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، بأن مصدرا مقربا من فريق التفاوض الإيراني كشف عن تفاصيل جديدة لمسودة مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المكونة من 14 بندا.

وفيما يلي تفاصيل هذه المسودة:

1-وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

2- التزام أمريكا بعدم التدخل في الشئون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

3- رفع الحصار البحري بالكامل في غضون 30 يوما.

4- التزام أمريكا بسحب قواتها من محيط إيران.

5- إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما بالتنسيق مع إيران.

6- تعليق العقوبات المفروضة على بيع النفط والمنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها، ومنح إيران حق الوصول الكامل إلى مواردها المالية.

7- ضرورة تقديم الولايات المتحدة وحلفائها خطط إعادة إعمار لإيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار.

8- 60 يوما من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي قائم على المسائل النووية، والرفع الكامل للعقوبات الأولية والثانوية، وعقوبات أمريكا، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

9- التأكيد مجددا على التزام إيران الوارد في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بعدم إنتاج أسلحة نووية.

10- خلال المفاوضات، التزمت الولايات المتحدة بعدم زيادة قواتها في المنطقة ولن تفرض عقوبات جديدة.

11- الإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة خلال فترة الستين يوما المخصصة للمفاوضات النهائية. ويجب توفير نصف هذا المبلغ لإيران قبل بدء المفاوضات.

12- إنشاء آلية مراقبة لتنفيذ الاتفاقية.

13- سيتم إقرار الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

14- لن تبدأ المفاوضات النهائية قبل الإفراج عن نصف الأموال الإيرانية المجمدة، وتعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران، ورفع الحصار البحري. وسيقتصر الاتفاق النهائي على مصير المواد المخصبة وتخصيبها، ورفع العقوبات، وبرنامج إعادة الإعمار الاقتصادي الإيراني. وقد تم استبعاد مناقشة برنامج الصواريخ الإيراني ودعم جماعات المقاومة بشكل نهائي من جدول الأعمال.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، لا يزال هذا النص بحاجة إلى مراجعة وإقرار نهائي من قبل المؤسسات المعنية في إيران.