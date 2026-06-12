أوكرانيا تحذر من هجوم روسي جديد بصاروخ أوريشنيك

حذر سلاح الجو الأوكراني اليوم الجمعة، السكان من هجوم جديد محتمل بصاروخ باليستي روسي من طراز أوريشنيك، وهو سلاح مدمر قادر على حمل عدة رؤوس حربية، وقد استخدمته موسكو ضد أوكرانيا 3 مرات من قبل.

وكتب سلاح الجو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك احتمالا مرتفعا لإطلاق صاروخ مشابه في غضون الـ 24 ساعة المقبلة من موقع اختبار الصواريخ الروسي بمنطقة أستراخان "كابوستين يار". وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع التحذيرات من غارة جوية.

وأصدر الجيش الأوكراني تحذيرا آخر على مستوى البلاد من صاروخ باليستي، قبل منتصف ليل أمس الخميس، استمر نحو 14 دقيقة. ولم يتم إطلاق أي صاروخ رغم ذلك.

ووفقا لتقارير روسية وأوكرانية متوافقة، استخدمت روسيا هذا الصاروخ ضد أوكرانيا ثلاث مرات منذ 2024.

ولم تكن الصواريخ مزودة برؤوس حربية حية في الضربات التي استهدفت مواقع في دنيبرو، في إقليم لفيف غربي أوكرانيا، وبيلا تسيركفا قرب العاصمة كييف.

يشار إلى أن روسيا كثفت من هجماتها العنيفة على أوكرانيا ردا على هجوم بطائرات مسيرة على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك في لوهانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو أواخر أيار الماضي أسفر عن مقتل 21 شخصا.