إيرلندا تنقل مباراتها أمام إسرائيل إلى ملعب محايد وبدون جمهور

أعلن الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مباراة المنتخب الأول أمام ضيفه الإسرائيلي في دوري أمم أوروبا ستقام في ملعب محايد، وبدون جمهور.

وذكر الاتحاد الإيرلندي الذي واجه دعوات للمقاطعة من نشطاء مؤيدين لفلسطين، أن المباراة المقررة يوم 4 أكتوبر التي كان من المقرر إقامتها في ملعب أفيفا بالعاصمة دبلن، تفرض "تحديات تشغيلية".

وفي آخر مباراة ودية على أرضه أمام قطر، ألقى نشطاء إيرلنديون كرات تنس على أرض الملعب كنوع من الاحتجاج. وكانت الكرات تحمل رسائل "أوقفوا المباراة" في إشارة إلى مباريات دوري الأمم ضد إسرائيل.

وأكد الاتحاد الإيرلندي تلقيه موافقة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بنقل المباراة التي تقام في أكتوبر. ولم يتم الإعلان عن المكان. ويلتقي الفريقان أيضا يوم 27 سبتمبر/أكتوبر في ملعب محايد في المباراة التي يستضيفها المنتخب الإسرائيلي.

وذكر الاتحاد في بيان: "بعد التشاور مع الأطراف المعنية، يرى الاتحاد أن التحديات التشغيلية قد تؤثر على إقامة المباراة على أرض الوطن، لذلك ستقام خارج ملعب أفيفا".

وأضاف البيان: "يستوعب الاتحاد ويحترم آراء اللاعبين والجهاز الفني والجماهير والأعضاء والنشطاء والجمهور العام والمجتمع الكروي في إيرلندا بشأن هذه المباراة".

وأكد الاتحاد أيضا أن مقاطعة المباريات قد تضر بفرص إيرلندا في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا 2028، التي تشارك في استضافتها مع بريطانيا.

وأوضح أن خسارة 6 نقاط قد تؤدي إلى الهبوط إلى المستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، ما قد يضعف فرص التأهل إلى بطولة اليورو.

كما أشار الاتحاد إلى أنه على تواصل وثيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الذي أعرب عن تقديره "للمواقف المبدئية التي اتخذها الاتحاد الإيرلندي دعما لحقوق الشعب الفلسطيني والرياضيين الفلسطينيين".

وأضاف الاتحاد الإيرلندي أنه سبق أن دعا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلى تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي من مسابقات الاتحاد الأوروبي، احتجاجا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.