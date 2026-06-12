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نجح رجال مباحث مركز شرطة دراو شمال محافظة أسوان، برئاسة الرائد محمد الشيخ، رئيس المباحث، في القبض على سيدة متهمة بإلقاء طفلها داخل إحدى المقابر في ظروف غامضة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة دراو بلاغًا يفيد بالعثور على طفل داخل المقابر الموجودة بنطاق المركز في ظروف مجهولة.

وعلى الفور، شُكّل فريق بحث من ضباط المباحث، ضم النقيب محمد الزنط والنقيب يوسف الفقي، معاوني مباحث مركز دراو، لكشف ملابسات الواقعة.

ومن خلال التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، تمكن فريق البحث من تحديد هوية السيدة وضبطها.

ويواصل رجال المباحث بمركز شرطة دراو التحقيق مع المتهمة للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب إلقائها طفلها داخل المقابر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.