خالد البلشي: تكريم مجلس نقابة الصحفيين 1995 الثلاثاء المقبل احتفاءً بذكرى 10 يونيو

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن يوم 10 يونيو يُعد من أهم أيام الصحافة المصرية والصحفيين، مشيرًا إلى أنه يرتبط بمحطة مهمة في تاريخ الجماعة الصحفية.

وأوضح "البلشي" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الخميس، أن مجلس نقابة الصحفيين عام 1995 واجه القانون رقم 93 لسنة 1995، الذي كان من شأنه تقييد حرية الصحافة وتكبيل عملها، ما دفعه إلى الانتفاض والدعوة لعقد جمعية عمومية في 29 مايو، والتي انعقدت في 10 يونيو واستمرت في حالة انعقاد لمدة سنة كاملة.

وأضاف أن هذه السنة شهدت تضامنًا واسعًا من الشعب المصري والأحزاب السياسية مع حرية الصحافة، وانتهت بإلغاء القانون الذي كان يقيد الصحافة، وصدور قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، والذي اعتبره أفضل نسبيًا رغم وجود بعض المشكلات، لكنه لبّى جزءًا من طموحات الجماعة الصحفية.

وأشار إلى أن يوم 10 يونيو والذي يُحتفل به كيوم الصحفيين، يعد من أبرز المحطات في تاريخ نضال الصحافة المصرية من أجل الحرية.

وتابع أن النقابة بدأت احتفالاتها بهذه المناسبة، أمس الأربعاء، على أن يكون الاحتفال الرئيسي الثلاثاء المقبل، حيث سيكرمون مجلس نقابة الصحفيين في عام 1995 سواء من الأعضاء الذين ما زالوا على قيد الحياة أو من رحلوا، إلى جانب المصورين الذين وثّقوا الحدث، وكذلك دراسة تكريم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، تعبيرًا عن قوة الصحفيين، واحتفاءً بذكرى 10 يونيو.

وتطرق إلى ملف الصحفيين على المعاش، لافتًا إلى إن النقابة تلقت شكاوى بشأن ضعف قيمة المعاش، وخاطب الجهات التنفيذية أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن للنقابة مستحقات لدى بعض المؤسسات الصحفية تعمل على استرداد جزء منها للمساهمة في رفع قيمة المعاشات.

واستكمل أنهم نفذوا منحة على مرتين كل مرة بقيمة بزيادة تعادل 500 جنيه لمدة أربعة أشهر، إلا أن تثبيت الزيادة يتطلب تمويلًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن النقابة خاطبت الجهات المعنية لدعم هذا الملف وما زالت تتابعه.

وأشار إلى أن المعاش النقابي للصحفي يبلغ نحو 3000 جنيه، وهو يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية النقابة، التي تضم حاليًا نحو 10 آلاف و300 عضو مشتغل، مشددًا على أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات مطلب مشروع.