مصطفى قمر عن كليب الهيكل العظمي لأغنية أنا: أمتلك الجرأة للظهور بأي شكل مختلف

قال الفنان مصطفى قمر، إن فكرة فيديو كليب أغنية "أنا" جاءت من رغبته في تقديم عمل "كوميدي خفيف يتجنب الاستفزاز والسخافة"، وفي ذات الوقت يسعد الجمهور ويصدق القصة.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "دي إم سي" أن فكرة الكليب تدور حول شخص يجلس مع زوجته أو حبيبته لمشاهدة التلفزيون، ثم يقع أمر غريب على الشاشة يدفعه بدافع الشهامة للصعود أعلى المنزل لإصلاح الإرسال ليتعرض فور صعوده لضربة برق قوية تتسبب في صعقه بالكهرباء.

وأشار إلى عودته لرفيقته يُخبرها بإصلاح الإرسال، بينما يكون في الحقيقة قد دمر نفسه وتحول إلى هيكل عظمي.

وأوضح أن الهيكل العظمي لا يظهر طوال الكليب بل يتناوب مع ظهوره الطبيعي، مشيرا إلى أن اللعبة الكوميدية تستمر طوال العمل حتى تتحول رفيقته في النهاية إلى هيكل عظمي، ويظهر فيه يطبطب عليها ويغطيها بـ "الكوفية" لحمايتها من البرد مع نهاية الكليب.

وأعرب عن حبه لتقديم هذه نوعية من الأعمال الكوميدية الخفيفة، قائلا: "أنا لا أخاف ودائما عندي جرأة كبيرة للظهور بأي شكل مختلف طالما كان عملا كوميديا لذيذا".

وأوضح أن مدرسته الفنية تتشابه مع أعمال الفنانين العالميين آدم ساندلر وبين ستيلر في تقديم الكوميديا الخفيفة اللذيذة.