جبهة الإنقاذ في تونس تطالب السلطات بالكشف عن الوضع الصحي للغنوشي الشابي

دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس اليوم الأحد السلطات الى الكشف عن الوضع الصحي للسياسيين المعارضين لسلطة الرئيس قيس سعيد، زعيم الجبهة أحمد نجيب الشابي ورئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، المعتقلين في السجن.

وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) داخل حزب حركة النهضة، إن رئيس الحركة يواجه متاعب صحية. وقال مستشاره السياسي رياض الشعيبي بأنه يرقد في المستشفى.

ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات من مصادر رسمية.

وقالت الحركة في بيان لها في وقت سابق إن الغنوشي، تعرض لحالات إغماء وإنهاك شديدين بسبب ظروف الإقامة في السجن في ظل الحرارة الشديدة.

وقالت جبهة الانقاذ اليوم "أمام غياب أي توضيح رسمي، واستمرار منع عائلة الأستاذ راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان المباشر على حالته الصحية، فإن مناخ الغموض والتكتم لا يمكن إلا أن يغذي الإشاعات ويزيد من قلق العائلات ومخاوفها".

ودعت الجبهة السلطات إلى "إصدار بيان رسمي وعاجل يوضح الحقيقة كاملة بشأن الوضعية الصحية للغنوشي والشابي لطمأنة الرأي العام وعائلتيهما".

وأودع أحمد نجيب الشابي (81 عاما) السجن في ديسمبر، لتنفيذ عقوبة السجن لمدة 12 عاما صدرت ضده من محكمة الاستئناف في قضية التآمر على أمن الدولة.

ويقبع راشد الغنوشي /85 عاما/ في السجن منذ أبريل عام 2023، وهو ملاحق في عدة قضايا ترتبط بالتآمر على أمن الدولة والإرهاب وفساد مالي، وهي تهم تقول حركة النهضة إنها "ملفقة وسياسية".

وصدرت ضد الغنوشي عدة أحكام يصل مجموعها إلى أكثر من 100 عام، إلى جانب الحكم ضده بالسجن مدى الحياة.

وقاطع الغنوشي أغلب جلسات المحاكمة متهما القضاء بالافتقاد إلى معايير المحاكمة العادلة.