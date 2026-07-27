إسبانيا: آلاف المتظاهرين في مايوركا يحتجون على السياحة الجماعية ويطالبون بالحد من أعداد الزوار

خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع جزيرة مايوركا مجددا اليوم الأحد للاحتجاج على السياحة الجماعية.

وتجمع المتظاهرون في البداية مساء في ساحة إسبانيا وسط بالما، عاصمة الجزيرة الإسبانية الواقعة في البحر المتوسط. ومن هناك، انطلق المتظاهرون عبر وسط المدينة باتجاه الكاتدرائية، حيث كان من المقرر تلاوة بيان في وقت لاحق من المساء.

ودعت مبادرة "سياحة أقل، حياة أكثر" ، تحت شعار "مايوركا وصلت لأقصى حدودها "، إلى تنظيم الاحتجاجات للعام الثالث على التوالي في الجزيرة، التي تحظى بشعبية خاصة بين السياح القادمين من ألمانيا وبريطانيا، وكانت تتوقع مشاركة ما يصل إلى 40 ألف شخص. وقدرت الشرطة المحلية عدد المتظاهرين بنحو 25 ألفا.

وحمل العديد من المشاركين لافتات من صنعهم، كُتب على بعضها "مايوركا تجاوزت طاقتها الاستيعابية" و"لم يعد هناك متسع". وقال متحدث باسم منظمي الاحتجاج للصحفيين إنهم أرادوا التعبير عن مواقفهم، في ظل اقتراب موعد انتخابات جزر البليار الإقليمية المقرر إجراؤها بعد عام.

وجرى اختيار موعد الاحتجاج عمدا ليتزامن مع ذروة موسم العطلات الحالي. ويعد أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب من الأسابيع التي تشهد أكبر عدد من المصطافين في جزر البليار.

المحتجون يشكون من نقص المساكن والاختناقات المرورية والنفايات والضوضاء .

ويتمثل المطلب الرئيسي في وضع حد أقصى لعدد الزوار. ويلقي المحتجون باللوم على تزايد أعداد المصطافين ووحدات الإيجار السياحي في تفاقم أزمة نقص المساكن. ويشكو منظمو الاحتجاج من أن كثيرا من أصحاب الدخول المتوسطة بالكاد يستطيعون تحمل تكلفة استئجار شقة في الجزيرة.

كما تعزو جمعيات الأحياء والجماعات البيئية ومنظمات أخرى مشكلات مثل التلوث والاختناقات المرورية والضوضاء، فضلا عن تدمير البيئة الطبيعية، إلى السياحة الجماعية.