الذهب العالمي يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أدى توقف القتال في الشرق ​الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ ‌المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول ​الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​تسليم أغسطس آب 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولار.

وقال ⁠مسؤول إيراني كبير لرويترز أمس الأحد إن إيران ​ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء ​نفسه.



وتراجعت أسعار النفط خمسة بالمئة مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع.

ويثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف في ​الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة أطول. وبينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد ‌التضخم، ⁠فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب.

ومن المتوقع على ​نطاق واسع أن ​يُبقي مجلس ⁠الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكن أداة فيد ​ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن ​المتعاملين لا ⁠يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80 بالمئة لرفع الفائدة في سبتمبر أيلول.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في ⁠المعاملات ​الفورية 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولار ​للأوقية وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1619.75 دولار بينما قفز البلاديوم ​2.3 بالمئة إلى 1271.93 دولار.



