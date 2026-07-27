الذهب العالمي يرتفع بأكثر من 1% مع انخفاض أسعار النفط

ارتفع الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أدى توقف القتال في الشرق الأوسط إلى انخفاض أسعار النفط، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولار.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز أمس الأحد إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات المتحدة ستفعل الشيء نفسه.
وتراجعت أسعار النفط خمسة بالمئة مع تعويل المستثمرين على حل دبلوماسي من شأنه تخفيف حدة الصراع.
ويثير ارتفاع أسعار النفط مخاوف في الأسواق بشأن التضخم واحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وبينما يُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تتضاءل مع ارتفاع أسعار الفائدة لأنه لا يدر عائدا.
وتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما أعطى دفعة أكبر للذهب.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، لكن أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أظهرت أن المتعاملين لا يزالون يتوقعون احتمالا قدره 80 بالمئة لرفع الفائدة في سبتمبر أيلول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولار للأوقية وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1619.75 دولار بينما قفز البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1271.93 دولار.