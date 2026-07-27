النائبة شيرين صبري: مقترح تغيير ربة منزل لـ صانعة جيل لم يأت من فراغ وسيحدث فارقا مع المرأة المصرية

قالت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، إن مقترحها باستبدال مسمى "ربة منزل" بـ "صانعة جيل" في بطاقة الرقم القومي، لم يأت "من فراغ"، مشيرة إلى أن "الهدف منه سام ومعنوي" للسيدة المصرية التي كرست حياتها لتربية أبنائها واعتبرت ذلك دورها الأساسي.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" أن المقترح يمثل "تكريما معنويا"، مستشهدة بالحاصلين على شهادات البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه الذين يحرصون على تغيير المسمى في بطاقاتهم الشخصية كحافز معنوي يؤكد تقدمهم.

وتساءلت "أين حقوق المرأة المصرية التي لم تطلب مناصب أو درجات علمية ولكنها تقوم بدور أكبر بكثير يتمثل في تربية الأجيال"، مؤكدة أن سياسة الدولة الحالية ترتكز على الوعي وبناء الإنسان الذي يبدأ بالأساس من الأم.

وأشارت إلى أن المقترح يثبت للمرأة من الناحية المعنوية أن حياتها "لم تذهب هباء" بل كان لها دور قوي ومجتمعي في بناء المجتمع، مشددة أن هذا الدور لا يمكن إغفاله أو تهميشه.

وأضافت أنها لا تتحدث عن حالة خاصة بل عن الأم والجدة والخالة والعمة اللواتي يستحققن هذا اللقب كأقل تقدير لهن، متابعة: "أكيد عندي أفكار أكبر، وأمور أفضل وكل في مجاله، ولكن هذا الأمر سيحدث فارقا مع السيدة المصرية ويضيف لها معنويا، وهذا مقترح سيُقدم الفترة المقبلة لأننا في إجازة البرلمان الآن، ولكن أكيد سيلقى قبولا".

وأعلنت النائبة شيرين صبري عضو مجلس الشيوخ المصري تقدمها بمقترح برلماني للتخلي عن مصطلح "ربة منزل" واستخدام تسمية "صانعة جيل"، معتبرة أن الوصف الجديد يعكس بصورة أكثر دقة الدور الذي تؤديه المرأة المتفرغة لرعاية أسرتها وتربية أبنائها، وأن هذا الدور لا يقل أهمية عن أي عمل آخر، باعتبار أن المرأة تسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة في بناء المجتمع والوطن.