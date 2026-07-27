مصطفى قمر: قدمت أغنية قمر قمرين إهداء إلى عمرو دياب

كشف الفنان مصطفى قمر، عن كواليس تسمية أغنية "قمر قمرين" وارتباطها بأغنية "قمر" للفنان عمرو دياب.

وقال خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "دي إم سي" إن عمرو دياب لديه أغنية "قمر" وأخرى قديمة باسم "قمرين"، مشيرا إلى أن الفكرة بدأت من موقف طريف، حين أطلق عمرو دياب أغنية "قمر" العام الماضي.

وأشار إلى تصويره مقطع فيديو للأغنية أثناء تواجده برفقة أبنائه في أحد المراكز التجارية ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، متابعا: "صورت الفيديو والأغنية شغالة وقلت يا عمرو أنت بتغني لي، شكرًا".

ولفت إلى مقابلة عمرو دياب لاحقا في الصيف على الشاطئ وامتداح الأخير المقطع المنتشر ومجاملته باعتباره سبب نجاح الأغنية، متابعا: "قلت له إيه رأيك أنا هعمل لك أغنية اسمها قمر قمرين".

وأشار إلى عثوره بعدها على أغنية "قمر قمرين" مع الملحن فارس فهمي وتصويرها كفيديو موسيقي قصير، متابعا: "بعد ما لقيت قمر قمرين، قلت أنا هعملها إهداء بجد لعمرو دياب".

وأوضح أن فكرة الأغنية قُدمت لأول مرة في الوطن العربي، لافتا إلى تأثره لسنوات بأعمال الفنان العالمي مايكل جاكسون، وخاصة في الكليب الشهير "ثريلر"، والذي صنعه كفيلم قصير يظهر رقص وغناء الزومبي.

وأكد حرصه على صياغة أفكار كليباته بالتشارك مع المخرج كريم عبد الوهاب، موضحا أن الكليب يدمج بين تصوير المشاهد الواقعية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والرسومات.

