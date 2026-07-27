مصطفى قمر: كريم عبد العزيز اعتذر عن فيلم الحب الأول خوفا من كراهية الجمهور للدور

كشف الفنان مصطفى قمر، عن كواليس فيلم "الحب الأول"، مشيرا إلى أن ساندرا نشأت كانت مخرجة الفيلم، والفنان كريم عبد العزيز كان البطل الذي أمامه، بدلا الفنان من طارق لطفي، قبل أن يعتذرا.

وقال خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر "دي إم سي" إن ساندرا وكريم اعتذرا عن العمل قبل بدء التصوير بفترة "قليلة جدًا" بسبب تباين وجهات النظر.

وتابع: "كريم كان لديه وجهة نظر مهمة جدًا، وقال لي: لن أقف أمامك في الفيلم لأن الجمهور سيكرهني وأنا سأظهر في دور الشرير".

وأعرب عن تقديره الشديد لكريم عبد العزيز ومحبته الكبيرة إليه، مشيرا إلى أن المخرجة ساندرا نشأت اعتذرت أيضا لعدم انسجامها مع السيناريست وانسحابها من الفيلم.

وأشار إلى صعوبة الموقف بسبب ضيق الوقت للبحث عن بطل ومخرج بديلين، لافتا إلى استعانته لأول مرة بالمخرج حامد سعيد الذي كان يخرج كليباته الموسيقية ليخوض أولى تجاربه الإخراجية السينمائية.

ولفت إلى توجهه للفنان طارق لطفي في أحد الفنادق ومطالبته بالتوقيع على العقد قبل قراءة السيناريو، على أن يبدأ التصوير في غضون أسبوع، مشيرا إلى موافقته على العقد بعد سماع فكرة الفيلم.

وتطرق إلى كواليس توقيع الفنانتين منى زكي وحنان ترك، مشيرا إلى مطالبة الفنانة حنان ترك بكتابة اسمها بعده قبل الفنانة منى زكي، ليعرض عليها كتابة اسمها قبله شخصيا لحل الأزمة، وصياغة الأفيش في كتل تضمن مكانة الجميع.

وكشف عن حدوث خلاف بين الفنانة منى زكي المخرج الراحل هاني جرجس، بعد تأخرها البسيط عن التصوير ورفض تصوير الكوبليه الغنائي الخاص بها، مشيرا إلى تكفله بتصوير الكوبليه في يوم آخر.