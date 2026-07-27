جاكرتا تزرع 21060 شجرة مانجروف لحماية سواحلها

غرست حكومة إقليم جاكرتا، اليوم الأحد، 21060 شتلة مانجروف في وقت واحد في خمسة مواقع ساحلية، بمناسبة اليوم العالمي لأشجار المانجروف، وضمن جهود حماية سواحل العاصمة.



وشارك نحو 350 شخصا، مثلوا جهات حكومية محلية، وجامعات، ومدارس، وشركات خاصة، ومنظمات بيئية، ومجتمعات محلية، يتقدمهم نائب حاكم جاكرتا رانو كارنو، في حملة التشجير الواسعة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وجرت عملية الزراعة المتزامنة في خمسة مواقع استراتيجية بشمال جاكرتا هي: غابة أنجكي كابوك الإنتاجية، وغابة أنجكي كابوك للحماية، ومنطقة ميناء "بي تي كيه سي إن"، ومنطقة موارا أنجكي إيكومارين، ومنطقة موارا أنجكي كوماه.

وأُقيمت الفعالية الرئيسية في متنزه أنجكي كابوك للسياحة الطبيعية في منطقة بنجارينجان.

وقال نائب حاكم جاكرتا رانو كارنو ، في كلمة أمام المشاركين، إن حماية سواحل المدينة تتطلب تعاونا متواصلا بين العديد من الجهات المعنية، لضمان تجاوز الجهود البيئية حدود الفعاليات الاحتفالية لتشمل الصيانة والمراقبة على المدى الطويل.

وأضاف رانو أن "هذا التعاون يثبت أن الحفاظ على البيئة لا يمكن أن تضطلع به الحكومة وحدها، بل يتطلب مشاركة الحكومة والجامعات والمدارس وقادة الأعمال والمجتمعات المحلية والجمهور."

ومن خلال حملة الزراعة الموسعة، تهدف الإدارة المحلية في المقاطعة إلى تعزيز النظم البيئية الساحلية، وزيادة المساحات الخضراء المفتوحة في المناطق الحضرية، ورفع الوعي العام بأهمية الحفاظ على النظم البيئية البحرية.