النفط يهبط 5% بعد توقف الهجمات الأمريكية والإيرانية مطلع الأسبوع

هبطت أسعار النفط خمسة بالمئة اليوم الاثنين بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات مطلع هذا ​الأسبوع عقب هجمات استمرت أسبوعين، ما عزز الآمال ‌في حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار أو 5.05 ​بالمئة إلى 91.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:09 ​بتوقيت جرينتش، بعدما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى ⁠الدعم الرئيسي البالغ 90 دولارا في وقت سابق من ​الجلسة.



وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.64 دولار للبرميل ​منخفضا 4.67 دولار أو 5.23 بالمئة.

ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وكان ​سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع ​امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر ‌مضيق ⁠باب المندب.

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات مؤقتا ​لإتاحة مزيد من ​الوقت للدبلوماسية.

وقال ⁠توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي ماركتس، في مذكرة "تتزايد الآمال في أن مسارا دبلوماسيا ​حقيقيا قد يكون آخذا في التبلور... إن العودة ​إلى ⁠مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا مع توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن السيطرة على مضيق هرمز ستكون نقطة ⁠انطلاق ​جيدة".



ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن ​صادرة عن شركة كبلر أن أقل من 10 سفن تحمل سلعا أولية عبرت ​يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.