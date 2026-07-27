النفط يهبط 5% بعد توقف الهجمات الأمريكية والإيرانية مطلع الأسبوع

هبطت أسعار النفط خمسة بالمئة اليوم الاثنين بعدما أوقفت الولايات المتحدة وإيران الضربات مطلع هذا الأسبوع عقب هجمات استمرت أسبوعين، ما عزز الآمال في حل دبلوماسي من شأنه خفض التصعيد والسماح باستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار أو 5.05 بالمئة إلى 91.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي البالغ 90 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 84.64 دولار للبرميل منخفضا 4.67 دولار أو 5.23 بالمئة.
ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكان سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.
وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي ووسائل إعلام أمريكية أخرى إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي ماركتس، في مذكرة "تتزايد الآمال في أن مسارا دبلوماسيا حقيقيا قد يكون آخذا في التبلور... إن العودة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا مع توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن السيطرة على مضيق هرمز ستكون نقطة انطلاق جيدة".
ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر أن أقل من 10 سفن تحمل سلعا أولية عبرت يوميا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.