قال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تجميد قبول طلاب جدد بكلية الطب في فاقوس، إن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن خلال أحد الاجتماعات منذ نحو شهر أن الكليات التي أُنشئت بقرارات جمهورية وكان من المقرر أن تنشئ مستشفيات جامعية خلال 3 سنوات، لن يُسمح لها بقبول طلاب جدد حال عدم تنفيذ ذلك.

وأوضح "أمين" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأحد، أن هذا الأمر لا يمكن التهاون فيه، نظرًا لأهمية التدريب العملي في إعداد الأطباء، مؤكدًا علىأن عدم توفير التدريب الكافي سيؤثر على جودة الأطباء الخريجين، وينعكس على مستوى الرعاية الصحية، ويزيد من المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها المواطنون، واصفًا الأمر بأنه "أمن القومي" للبلاد.

وأشار إلى أنهم تحركوا في هذا الملف، وأن المؤسسات التنفيذية استمعت إلى مطالبهم، مؤكدًا على ضرورة أن تمتلك كل كلية طب خاصة مستشفى جامعيًا مناسبًا لأعداد الطلاب المقيدين في المراحل التدريبية المختلفة، بما يضمن حصول الطلاب على تدريب عملي حقيقي يؤهلهم ليكونوا أطباء على مستوى جيد.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت نوعًا من التهاون في هذا الأمر، حيث اعتمدت بعض كليات الطب على إبرام بروتوكولات تعاون مع مستشفيات جامعية تابعة لجامعات حكومية، أو مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وغير مخصصة بشكل أساسي للتدريب، معتبرًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تصحيحًا لهذا الوضع.

ووجه رسالة إلى أولياء الأمور والطلاب، مطالبًا إياهم بالتأكد قبل إلحاق أبنائهم بكليات الطب الخاصة من امتلاك الكلية مستشفى جامعيًا من عدمه، والتأكد من حصول الطلاب على تدريب عملي حقيقي خلال فترة الدراسة.

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات قرارًا بشأن كلية الطب بمدينة فاقوس في محافظة الشرقية، يتضمن تجميد قبول طلاب جدد بالكلية لحين الانتهاء من إنشاء مستشفى جامعي، مع نقل جميع الطلاب المقيدين حاليًا إلى كلية الطب بجامعة الزقازيق، على أن تُمنح شهادات تخرجهم باسم كلية الطب بجامعة الزقازيق.