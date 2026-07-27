ارتفاع حصيلة وفيات إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1405

استمر تفشي مرض إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانتشار، حيث توفي 1405 أشخاص بسبب الفيروس منذ أواخر أبريل، وفقا لأرقام صدرت يوم الأحد عن السلطات الصحية في البلاد.

وقالت السلطات إن الإصابات المؤكدة مختبريا ارتفعت إلى 3200 حالة.

ويبلغ معدل الوفيات الحالي 9ر43% ، مما يعني أن ما يقرب من نصف جميع الإصابات المؤكدة كانت قاتلة. ويعتقد خبراء الصحة أن العدد الحقيقي للإصابات من المرجح أن يكون أعلى بكثير لأن العديد من الحالات ربما لم يتم اكتشافها أو الإبلاغ عنها.

وتعتقد السلطات أن الفيروس انتشر لأسابيع دون ملاحظته في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام. وقد أدى الصراع المستمر الذي تشارك فيه مجموعات مسلحة والانتشار الواسع لعدم الثقة في عمال الإغاثة إلى تعقيد الجهود الرامية لاحتواء التفشي.

وسجلت إصابات بإيبولا حتى الآن في خمس من أصل 26 مقاطعة في البلاد، مع تحديد مقاطعة إيتوري الشمالية الشرقية كمركز للتفشي. وتحد إيتوري أوغندا وجنوب السودان. كما أبلغت أوغندا عن حالات إيبولا، بما في ذلك حالتا وفاة على الأقل.

وإيبولا مرض يهدد الحياة وينتقل عبر الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين، وخاصة سوائل أجسامهم. وقد ثبت أنه من الصعب للغاية احتواء التفشي الحالي لعدم وجود لقاح معتمد أو علاج مستهدف لسلالة بونديبوجيو من الفيروس.

وبدأت التجارب السريرية لعلاجين مضادين للفيروسات في أوائل شهر يوليو الجاري.

ويعد التفشي الحالي ثالث أشد وباء لفيروس إيبولا حصدا للأرواح. وتوفي أكثر من 11 ألف شخص خلال تفشي المرض في غرب أفريقيا في عامي 2014-2015، بينما توفي نحو 2300 شخص خلال تفشي المرض في عامي 2018-2020 في شرق الكونغو.