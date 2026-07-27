وزير الصحة عن جولته بمستشفى أورام الإسماعيلية: إشادة المواطنين بمستوى الخدمة أثلج صدري

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إنه يحرص خلال جولاته الميدانية على الاستماع للمواطنين ليعبروا عن آرائهم في الخدمات التي تقديمها في المنشآت الصحية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنّ مستشفى أورام الإسماعيلية الجديدة تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 154 سريرًا و27 سرير رعاية مركزة وطوارئ وأربعة كبسولات عمليات جراحية مجهزة بشكل رائع مع 35 سريرًا للعلاج الكيماوي.



وأوضح أنّ أن المستشفى عبارة عن مركز للأورام يتضمن كل العلاجات الخاصة بالأورام ويمكن أن يخدم محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وغيرها، ما يغني المواطنين عن السفر لمسافات بعيدة للحصول على الخدمة الصحية.



ولفت إلى أنه سأل مترددين على المستشفى من محافظات مختلفة عما إذا كان هناك تأخير في إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة إذا لم يكونوا مستفيدين من التأمين الصحي الشامل من محافظة الإسماعيلية، متابعًا: «ما أثلج صدري أن هناك كثيرًا ممن تحدثت معهم ودون إعداد مسبق أو ترتيب أنهم أثنوا على سرعة إصدار القرارات وبدء العلاج الكيماوي قبل حتى صدور القرارات».



ونوه بأن الوزارة تواجه الكثير من المشكلات والتحديات، كما أن المشوار لا يزال كبيرًا في دولة بحجم مصر لديها 120 مليون مواطن، لكن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على صحة المواطن المصري كأولوية قصوى سواء من خلال الموازنات أو من خلال الخطط الموضوعة.



وتحدث عبدالغفار عن ملف الدواء، قائلًا إن مصر من الدول المتميزة بهذا المجال، حيث يبلغ إنتاجها 91% من حجم الاحتياجات المحلية، كما أن مصر بها نحو 182 مصنع أدوية بحوالي 1000 خط إنتاج، مؤكدا أن أي إضافة جديدة لهذه المنظومة تحمل أهمية كبيرة لزيادة مقدرات الدولة بهذا القطاع.



وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، قد تفقدا الأحد، مشروع تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيدين بجودة الخدمات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وكفاءة الخطط العلاجية المقدمة للمرضى.



استمع الوزير إلى شرح مفصل من الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية حول الهيكل التطويري للمنشأة المكون من ستة مبانٍ تضم المبنى الرئيسي (أرضي وخمسة طوابق تشمل الطوارئ والاستقبال وجرعات الكيماوي والأقسام الداخلية والعناية المركزة والعمليات الجراحية والعلاج الطبيعي والإشعاعي) ومباني الأشعة والمعامل وعيادات الكيماوي والعيادات الخارجية والتعقيم المركزي والمغسلة والنفايات الطبية، وذلك بتكلفة إجمالية 797 مليون جنيه وطاقة استيعابية 154 سريراً.



وتفقد الوزير غرف الاستقبال والإنعاش والكشف والعلاج وغرف الإقامة والإفاقة، حيث يقدم المستشفى العلاج الكيماوي بنسبة 60% ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل و40% على نفقة الدولة.



وحرص على التحدث مع المرضى في أماكن الانتظار وغرف تلقي العلاج للتأكد من حصولهم على خدماتهم وجرعاتهم في مواعيدها المحددة دون تأخير، موجهاً بضرورة حصول كل مريض على جرعته العلاجية لحين استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.