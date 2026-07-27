إيران: وقف هجماتنا مرهون بالتزام أمريكا بتعليق الضربات

قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأحد إن إيران ستوقف هجماتها ما دامت الولايات ​المتحدة ملتزمة بأحدث وقف مؤقت للغارات الجوية.

ويأتي هذا التطور في وقت أوقفت فيه الولايات المتحدة حملة القصف بعد أن أبلغ مستشارون ‌بالبيت الأبيض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الأهداف المتاحة بدأت تنفد وبعد أن عبروا عن مخاوفهم إزاء استنزاف الترسانة الأمريكية.

وبعد 13 ليلة شهدت غارات جوية أمريكية مكثفة على إيران، أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الحملة على نحو مفاجئ في وقت متأخر يوم الجمعة، ولم ترد تقارير عن أي هجمات أمريكية أمس السبت أو اليوم الأحد.



وقال المصدر الإيراني الكبير، طالبا عدم ​الكشف عن هويته، لرويترز "موقف إيران لا يزال 'الرد على الهجوم بالهجوم'، إذا توقفت الهجمات، فستوقف إيران عملياتها أيضا. وأوصلنا بالفعل هذه الرسالة إلى ​الولايات المتحدة".

وقال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس لقناة (فوكس نيوز) اليوم الأحد إن ترامب قرر وقف الهجمات الأمريكية ⁠مؤقتا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.

وأضاف والتس "إنه يفسح بعض المجال أمام المفاوضات، ويمنحها فرصة محدودة"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤول أمريكي طالبا عدم ​الكشف عن هويته إن مسؤولين عسكريين أمريكيين حذروا في الأيام القليلة الماضية من أن الغارات الجوية التي شُنت خلال الأسبوعين الماضيين بهدف ردع التهديدات الإيرانية ​للملاحة في مضيق هرمز استنفدت إلى حد بعيد مجموعة الأهداف المحددة مسبقا.



وذكر المسؤول أن استئناف العمليات القتالية الكبرى لا يزال خيارا مطروحا، لكن الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة حذر ترامب في أحاديث خاصة من أن ذلك ينطوي على مخاطر نظرا للتأثير السلبي على مخزونات الذخيرة.

وأضاف المسؤول أن ذلك يشمل الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها الدفاعات الجوية الأمريكية ​في الشرق الأوسط.

وأحجم مكتب كين والقيادة المركزية الأمريكية عن التعليق. وعادة ما يمتنع المسؤولون العسكريون الأمريكيون عن التعليق على المشورة الخاصة التي يقدمونها إلى الرئيس ​الحالي حتى في شهاداتهم أمام الكونجرس.

وفي برنامج (ميت ذا برس) على شبكة (إن.بي.سي)، قال والتس إن الجيش الأمريكي "يملك كل ما يحتاج إليه"، لكنه أشار أيضا إلى أن وزير الدفاع بيت ‌هيجسيث عندما ⁠تولى منصبه خلال إدارة ترامب "ورث وضعا متدهورا".

وقال المصدر الإيراني الكبير إن طهران لا تعلق آمالا كبيرة على أن يمثل قرار ترامب وقف الهجمات مؤقتا تحولا كبيرا في موقف الولايات المتحدة التفاوضي.



وأضاف المصدر "هناك شكوك أكثر من التفاؤل بشأن وقف الهجمات. والرأي السائد هو أن التوقف تكتيكي، لا حقيقي. ولدى إيران تجارب مريرة كثيرة مع ما تعده خداعا أمريكيا".



* "عدم اليقين"



شنت القوات الأمريكية على مدى الأسبوعين الماضيين غارات على إيران كل ليلة في ما وصفته واشنطن بأنه رد على الهجمات ​الإيرانية على السفن في مضيق هرمز. وردت ​القوات الإيرانية على الهجمات الأمريكية بشن ⁠هجمات على محطات تحلية المياه في دول الخليج.



وتقول إيران إنها تهدف إلى الاحتفاظ بالسيطرة على المضيق الذي كان يمر منه خمس تدفقات النفط العالمية قبل الحرب.

وأدت الحملة العسكرية الأمريكية التي استمرت أسبوعين إلى إفشال الاتفاق المؤقت الذي تسنى ​التوصل إليه الشهر الماضي وكان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير شباط.

ويأتي قرار ​ترامب وقف الضربات ⁠مؤقتا في أعقاب ما وصفته عدة وسائل إعلام بأنه اجتماع انعقد يوم الجمعة، عبر فيه كين ومستشارون عسكريون وسياسيون كبار آخرون عن مخاوفهم.

وذكرت سي.إن.إن أن جيه. دي. فانس نائب الرئيس عبر أيضا عن تحفظاته. وأفاد أكسيوس بأن القائد العام للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، الأميرال براد كوبر، نصح بوقف حملة القصف الأمريكية لأنها وصلت ⁠إلى حدود ​فعاليتها القصوى.

وداخل إيران، لا يزال السكان يشعرون بالقلق. وقال نادر (49 عاما)، وهو صاحب شركة استيراد ​وتصدير في طهران، إنه يشك في استمرار أي توقف مؤقت في الضربات.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "يستمرون في الإعلان عن فترات توقف، ثم تبدأ الحرب من جديد. الجميع في إيران غارق في حالة ​من عدم اليقين". وأردف "ترامب يتلاعب بإيران. فهو لا ينهي الحرب ويغادر المنطقة، ولا يشن ضربات حاسمة. هذا أمر مرهق".